（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）收錄台灣之光王建民奮鬥不懈重返大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」，5月將在美國洛杉磯亞太影展首映，紀錄片的劇照今天率先曝光。



根據執導紀錄片的加拿大籍華裔導演陳惟揚，發布給媒體的新聞資料，當中介紹全片的劇情架構，還有多張王建民身影，以及他大兒子王鵬硯入鏡的劇照等，這部紀錄片的預告預計下周發表。



據陳惟揚發的新聞資料，全片記錄王建民重返大聯盟前，奔波於獨立聯盟與小聯盟的艱辛，長路漫漫復健歷程，長期與家人分隔兩地的孤獨，內心的掙扎與承受肩傷的點滴等。



透過這部紀錄片，期盼觀眾們能體會，王建民為實現夢想，所付出的努力與堅持，以及重返投手丘的勇氣，全片也可說是王建民從巔峰墜落，重新振作而回到球場，一段卓越旅程的完整紀實。



「後勁：王建民」的英文片名是LATE LIFE: THE CHIEN-MING WANG STORY，根據陳惟揚提供的新聞資料，Late Life是大聯盟球探撰寫報告使用的詞彙，形容球進本壘板前的尾勁。



而王建民擅投的伸卡球（Sinker），也就是使球下沉及製造打者擊出滾地球的球路，必須有尾勁才完美，這也是王建民的獨到之處。



據陳惟揚提供的新聞資料，在觀賞這部紀錄片之前，或許大家對王建民的認識，僅限於伸卡球的尾勁，期盼看完全片之後，人人都能找到自己尾勁，因人生難免經歷起伏，但最終可望全然改變。



今年洛杉磯亞太影展（Los Angeles Asia Pacific Film Festival），自5月3日至12日為期10天，而「後勁：王建民」安排於5月9日首映，王建民計劃出席，之後這部紀錄片將在北加州舊金山放映。（編輯：陳俊碩）1070414