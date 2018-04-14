MLB／超越一朗 大谷實戰球衣價格翻倍NOWnews今日新聞 (2018-04-14 07:29)
天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平連續幾天「洗版」大聯盟官網，除了他連續場次安打紀錄外，就他的打擊爆發力來說還有投球能力，都是全美數一數二。
大谷相關商品不但熱賣，就連他春訓實戰球衣都拍賣衝出高價，從原本的起標價287元美金，狂漲成7052元美元，高達25倍，相當於台幣約21萬1560元。
此外，3月26大谷在熱身賽打斷的球棒，起標價187美元，一天後跳漲成1357美元，結標日是4月28日，誰知道還會炒成多高價格。
以目前大聯盟所有球員拍賣實戰球衣來說，天使隊外野手Mike Trout球衣高達7350美元，大谷第二名，第三名是水手隊的鈴木一朗。
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