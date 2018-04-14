▲秀智5月12日來台會粉絲。（圖／寬宏藝術 , 2018.4.13）

南韓人氣女星Suzy秀智，決定將在5月12日來台會歌迷，這場名為「2018 Suzy ”With” in Taipei」的活動，也是她繼2015年祕密前來拍攝羅志祥MV之後，睽違三年再度造訪寶島，秀智也親自構思活動內容，期待與粉絲製造難忘回憶。

演歌雙棲的秀智於2010年正式以女子團體miss A出道，隔年以《夢想起飛Dream High》開啟演員之路，2012年跨足電拍影《初戀築夢101》，人氣飆升並獲得「國民初戀」封號，而她去年也以《當你沉睡時》再展事業高峰，今年3月又跟「陰間使者」李棟旭交往，讓網友超震驚。

秀智將到台北、香港及曼谷等地舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，台灣日期則在5月12日於台大一樓，門票4月21日中午12點在寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店正式開賣。

▲秀智下月展開亞洲巡迴見面會。（圖／Suzy官方臉書 , 2018.4.13）