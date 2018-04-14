記者辜粲詠／台北報導

成立50多年的稻江商職觀光事業科舉辦畢業成果展，有學生穿起空姐制服，在台上大秀舞蹈，也有人發揮創意跳餐巾舞，也教大家用餐巾摺出各式花樣。更有學生用專題報告方式，探討近來相當夯的露營業者經營與行銷，多樣化展現三年來的學習成果。

古典美女與搞笑的少林武僧，以「少林功夫」為主題，用高粱酒作基底，搭配百香果甜酒與青蘋果糖漿，口感濃烈卻又帶點果香，視覺上結合傳統與花式調酒，相當具有娛樂性。

身穿日本和服的美少女教你，如何規劃到大阪自助旅行；如果想要減輕生活壓力，同學則是建議去露營。在今年稻江商職觀光科畢業成果發表會現場，學子穿插表演人員，趣味化做專題報告。

濟公帽、法國摺、扇子、蓮花座..，看似無關的生活用品，學子示範用餐巾摺出不同花樣，還將它融入舞蹈裡。

不論是用歌唱方式介紹自己實習的婚宴會廳，還是用流利日語模擬客人來5星級飯店點餐狀況，成立50多年的稻江商職觀光事業科，用創意舉辦畢業成果展，讓外界見證校方強調多年的5星級飯店產學合作與升學100%目標，亮麗達陣。