記者羅綸宏／新北報導

新北市議員李翁月娥關心民眾健康，連續15年與蘆洲社區健康營造協會及淡水馬偕醫院合作，舉辦免費的「健康檢查到厝邊」活動，今年將舉辦3場，首場於4月21號在蘆洲仁愛國小舉行，只要是年滿30歲，今年尚未參加健檢的民眾都可以參加。

免費的「健康檢查到厝邊」又來囉！這項健檢福利，每年由新北市議員李翁月娥與蘆洲社區健康營造協會共同舉辦，今年將於三重、蘆洲區辦理3場，首場4月21號在蘆洲仁愛國小舉行。

凡是年滿30歲、設籍新北市6個月以上，今年尚未參加健康檢查的民眾，當天攜帶身分證和健保卡就能參加，不過前一天晚上12點後，記得不要再進食及喝水。

多達14項的檢查項目，在一般醫療院所至少要花費3千元，但在這邊則完全免費。不過每場名額只限200人，因此提醒想參加的民眾，當天可要早點去排隊。