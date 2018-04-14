地方中心／屏東報導

詐欺犯罪戕害民眾財產安全甚鉅，而金融機構及各大超商的關懷提問與警察聯防通報為防堵民眾遭詐騙重要之關鍵，屏東縣長潘孟安有感民眾遭詐款項難以追回，特別要求屏東縣政府警察局重視並加強關懷提問機制，並採取重獎重賞鼓勵執行，攔阻詐騙有功人員於縣府主管會報由縣長親自頒獎表揚。

此次縣長潘孟安利用縣府4月份第169次主管會報公開表揚攔阻有功人員計有統一超商內埔門市職員鍾小姐攔阻新臺幣(以下同)50萬元，台灣銀行屏東分行襄理劉小姐及行員張小姐共攔阻80萬7,000元，彰化商業銀行屏東分行行員方小姐攔阻4萬2,000元，等共計134萬9,000元；4位人美心更美的治安天使於民眾接收傳真(假傳票)及提(匯)時，發現異常疑有遭詐騙情形，即時通知警方到場查證處理，因而攔阻民眾被害，協助警方守住了民眾荷包。

屏東縣政府警察局江局長為貫徹縣長潘孟安「安居樂業」，營造「詐騙零容忍」居住環境，除持續推動金融機構及超商關懷提問外，特別呼籲民眾如果接到疑為詐騙電話，請冷靜並馬上撥打「110」或「165」等反詐騙諮詢專線請求協助。