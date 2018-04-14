記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所員警，於日前執行轄區日間08-10時巡邏勤務，巡經博愛陸橋下附近，突然遇有一位婦人慌張的跑向巡邏車位置把巡邏員警給攔下，巡邏員警見狀遂立即下車查看詢問，原來是該婦人兒子出現精神狀況不穩欲做出尋短之舉動，而碰巧遇見巡邏車經過，緊急慌張的把巡邏車給攔下尋求協助，巡邏員警獲知後立刻迅速趕赴前往搜尋救援，經員警趕赴到場終於發現婦人所報之欲尋短當事人，並經員警全力勸阻，持續耐心加以安撫勸說後，終於讓男子打消了尋短念頭，成功安撫了情緒不穩而欲輕生男子，順利搶救其寶貴生命。

北興派出所警員尹威群、陳勝成日前在轄區執行日間08-10時巡邏勤務，巡經派出所轄區的博愛陸橋下，見有一位老婦人慌張的跑向巡邏車位置把巡邏車攔下，原來是民眾向警方緊急報案表示其兒子情緒不穩並且出現失控欲往鐵軌處做出輕生的危急情況，巡邏員警獲報後不敢大意，立刻迅速趕赴前往現場搜尋，到達現場後見男子一臉垂頭喪氣不發一語地默默走向鐵軌方向，員警立刻快步衝向男子行走位置，將該名男子攔下，並經耐心持續勸說與安撫後，才讓男子打消尋短念頭，並先將其攙扶到安全處。

經事後詳細了解係因為黃姓男子(年約50歲)長期久病未癒致身心狀況不佳，並且出現了與家人相處間的不和而出現精神狀況不穩情形，於事發當日更因為情緒極度失控突然做出了意圖輕生之危急狀況，即便是家人不斷的安撫勸說，黃男仍是情緒不穩的往鐵軌處行走做出欲傷害自己的情事；由於事故發生的太突然，其家人對於男子這突如其來的激動之危險情況不知如何是好，所幸在其母親發覺後碰巧遇巡邏員警路過及時趕往救援，並經員警動之以情下，不斷安撫及向男子勸說:「世上沒有過不去的事，只有過不去的心情，不要因一時的難過，做出無法挽回的事等…」，讓黃男打消尋短念頭，緊張的情緒才漸漸和緩，黃男母親非常感謝員警的積極熱心協助勸撫，警方事後也將案件通報衛生單位進行後續關懷輔導，並向所長報告，由所長派請勤區員警時常前往關懷，以防止憾事的發生。

第一分局北興派出所所長陳立敏表示，警察的工作範疇不只除暴、維護治安，有更多是在做為民服務的工作，根據警政署的官網紀錄，每天各地都有許多警察同仁，默默的在幫助民眾解決問題，處理狀況，這些員警必須站在治安第一線，當民眾有需要，他們也都無私付出，本件事故員警在勤務中覺察獲報的第一時間，能迅速趕赴攔阻，並就當時狀況做出妥善處置，即時伸出援手，順利協助讓需受關懷之民眾，得享有安全的生活環境，充分發揮了警察助人的精神，適時為民伸出援手阻止一樁即將可能發生的悲劇，讓民眾感受到嘉義市是一個「溫馨、安全、友善」的城市，建立警察親民便民與愛民良好形象，嘉義市政府警察局第一分局關心您。

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