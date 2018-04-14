新竹南寮魚鱗天梯竄紅 成民眾打卡新景點台灣好新聞報 (2018-04-14 06:00)
記者林彥斌／新竹報導
一整排的消波塊，整齊堆疊在一起，看起來就像魚鱗一樣，這是新竹市最新的特色景點「魚鱗天梯」，最近在網路上相當紅，吸引不少民眾前往欣賞參觀。
位在南寮漁港內的魚鱗天梯，是由市政府所規劃，希望串聯風箏賽場的綠色草皮，延伸到海岸，讓民眾更可以親近海岸景致。因此以魚鱗天梯的方式，取代傳統的消波塊，兼具保護海岸與舒適的特性，也成為最新的打卡景點。
雖然是上班日的中午，還是有不少民眾來到這裡打卡拍照，漁業科長進一步指出，退潮以後會露出大片的沙灘地，還有這裡也非常適合看夕陽，來到這裡，將會讓民眾飽覽新竹海岸的美麗風景。
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