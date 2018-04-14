●【能源盤後】地緣政治緊張 油價漲☆中央社 (2018-04-14 06:38)
（中央社台北2018年4月14日電）油價今天上揚，原油呈現7月以來最大單週漲幅，因地緣政治緊張局勢可能加速全球供應吃緊。
根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲22美分，收在每桶67.39美元。
倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格上漲56美分，收在每桶72.584美元。（譯者：徐睿承）
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上一則：美元指數１３日上漲
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