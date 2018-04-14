美國副總統彭斯(Mike Pence)13日在祕魯宣布，華府提供1,600萬美元幫助逃離委內瑞拉經濟危機的委內瑞拉人，部分經費將資助在哥倫比亞及巴西的收容社區。

彭斯目前在利馬參加美洲高峰會(Summit of the Americas)，這場聚集該區域各國領袖的高峰會在13、14日舉辦。為了專注在敘利亞問題上，川普已取消了參加美洲高峰會的行程。

委內瑞拉經濟危機嚴重，基本糧食和藥品極度缺乏，有越來越多委內瑞拉人外移到其它國家尋求庇護。