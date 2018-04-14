美副總統宣布 資助委內瑞拉移民1600萬美元中央廣播電台 (2018-04-14 06:38)
美國副總統彭斯(Mike Pence)13日在祕魯宣布，華府提供1,600萬美元幫助逃離委內瑞拉經濟危機的委內瑞拉人，部分經費將資助在哥倫比亞及巴西的收容社區。
彭斯目前在利馬參加美洲高峰會(Summit of the Americas)，這場聚集該區域各國領袖的高峰會在13、14日舉辦。為了專注在敘利亞問題上，川普已取消了參加美洲高峰會的行程。
委內瑞拉經濟危機嚴重，基本糧食和藥品極度缺乏，有越來越多委內瑞拉人外移到其它國家尋求庇護。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
本報透視集--贏回大學自治!【中央網路報】
教育部「拔管」 柯文哲：哪個白癡決定這政策？【台灣好新聞報】
選戰/韓國瑜逛新崛江 攤商叫苦生意差盼改變【中央網路報】
吳茂昆：諮詢小組指管兼職違法 不能再選【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》