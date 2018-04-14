【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】一年一度宗教盛事大甲媽祖遶境，13日晚11時5分起駕，鎮瀾宮鞭炮、鑼鼓徹夜不斷，上萬信眾擠爆廟埕，廟裡廟外信徒雙手合十，祈求媽祖保佑；而在鐘鼓齊鳴中，媽祖鑾轎緩步起身，在數萬虔誠信徒的簇擁下，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅，場面相當壯觀。13日晚11時5分一到，號角聲齊鳴、3聲起馬炮震天價響，鑼鼓及炮竹聲不絕於耳，並由立法院長蘇嘉全、台中市長林佳龍、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人共同扶轎，國民黨台中市長參選人盧秀燕、立委顏寬恒陪同，點燃3響起馬炮後，媽祖鑾轎在信徒激情簇擁下緩緩走出廟埕，大批信徒更沿途追神轎、稜轎腳，人潮綿延逾數公里，陣仗驚人。而大甲媽祖起駕後，將於14日駐駕彰化市南瑤宮、15日駐駕西螺鎮福興宮、16日駐駕新港鄉奉天宮、17日上午八時於新港鄉奉天宮舉行祝壽大典，18日駐駕西螺鎮福興宮、19日駐駕北斗鎮奠安宮、20日駐駕彰化市天后宮、21日駐駕清水區朝興宮，22日則回駕大甲區鎮瀾宮；其中，又以在新港鄉奉天宮舉行的祝壽典禮場面最為盛大。台中市政府民政局指出，今年大甲媽遶境進香以「付出」為主題，為感恩所有義工、信徒，在9天8夜中將隨時隨地提供餐食、飲水、醫護等貼心服務，不求回報相互關心、也象徵媽祖婆大愛的表現。遶境活動中，配有大鑼、大鼓、哨吶、胡琴、大鈸，配合大鼓節奏，由莊嚴肅穆的樂器聲陪伴著媽祖婆前進，也展現出強大的民間信仰力量。事實上，13日一早，大批信眾已湧入大甲鎮瀾宮，把廟前廣場和周圍道路，擠到水洩不通。各宮廟陣頭絡繹不絕參拜，傳統技藝團體紛紛輪番獻藝，還有上萬名年輕人連續10年都來參加，今年更糾團一起戴斗笠、舉辦斗笠趴，相當有趣。大甲、清水警分局也出動眾多警力，以防止各陣頭爭鋒搶轎，並維護交通安全等工作。廟方也展開一系列活動，下午3時先行舉辦祈安典禮，祈求這次活動平安順利；下午5時，台中市副市長張光瑤、民政局副局長盧政遠等人也恭迎媽祖上轎，為大甲媽祖起駕做最後準備。張光瑤祝福所有信眾繞境過程平安順利，也期待大家在繞境過程中一起減少製造垃圾，讓活動更加環保。晚間11時，進入大甲媽祖遶境的活動高潮，林佳龍到場到場參拜大甲媽祖並恭迎媽祖起駕，祈求媽祖出巡順利。民政局透露，大甲媽祖遶境進香可追溯至日據時代，是台灣民間信仰中最負盛名的宗教活動，也是深具代表性的台灣本土傳統節慶；大甲媽祖遶境進香於每年農曆正月15「筊筶」定期，並陸續舉行「豎旗」、「祈安」、「上轎」、「起駕」、「駐駕」、「祈福」、「祝壽」、「回駕」、「安座」共10大典禮。