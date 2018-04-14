中市環保局追查並送驗南區柳川下游死魚 疑溶氧量偏低大成報 (2018-04-14 05:30)
環保局指出，這次發現死魚的地點為南區復興路一段207巷附近，鄰近南區與烏日區交界處，該段柳川河道由第三河川局所管，在市府所管的柳川水岸河道下游約5公里。
環保局表示，該局於12日下午接獲民眾通報後，即到現場檢驗水質，結果顯示除溶氧量2.98 mg/L偏低之外，其餘pH值7.34、水溫24.6℃皆屬正常範圍，且未檢出氰化物及重金屬。
但環保局為求謹慎，也沿上游巡查，由於該區域多為住宅區及商業區，現場雖未發現有汙染排入，但環保局仍將積極針對該區域水路持續進行釐清，清查可疑污染源，倘查獲違規排放汙染物情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。現場死魚環保局也已派員清理中，以儘速恢復該區域環境品質。
水利局說，該局得知柳川下游有魚群死亡狀況後，也立即橫向通知第三河川局因應；另也針對中區的柳川水岸派員巡查，並無發現水質異常及魚群死亡情形。
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