【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】環保局12日下午獲報，鄰近南區與烏日區交界處的柳川河段上出現死魚；該局立馬上派員會同當地里長到現場稽查，並立即採集水質初步檢驗。結果未檢出氰化物及重金屬，但溶氧量較低，該局已現場採水樣及魚體進一步送驗，以釐清魚群死亡原因；水利局也立即檢視所管的位於中區的柳川水岸，並無發現水質異常及魚群死亡情形。環保局指出，這次發現死魚的地點為南區復興路一段207巷附近，鄰近南區與烏日區交界處，該段柳川河道由第三河川局所管，在市府所管的柳川水岸河道下游約5公里。環保局表示，該局於12日下午接獲民眾通報後，即到現場檢驗水質，結果顯示除溶氧量2.98 mg/L偏低之外，其餘pH值7.34、水溫24.6℃皆屬正常範圍，且未檢出氰化物及重金屬。但環保局為求謹慎，也沿上游巡查，由於該區域多為住宅區及商業區，現場雖未發現有汙染排入，但環保局仍將積極針對該區域水路持續進行釐清，清查可疑污染源，倘查獲違規排放汙染物情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。現場死魚環保局也已派員清理中，以儘速恢復該區域環境品質。水利局說，該局得知柳川下游有魚群死亡狀況後，也立即橫向通知第三河川局因應；另也針對中區的柳川水岸派員巡查，並無發現水質異常及魚群死亡情形。