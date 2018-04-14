中市辦兒童圓夢計畫 邀200多位和平區孩童趣遊台中大成報 (2018-04-14 05:32)
「趣遊台中 啟動夢想」活動13日在台灣大道市政大樓舉辦，由廖婉如與張光瑤親自迎接，並由市府導覽志工帶領孩童參觀市政大樓，瞭解建築物內部構造，最後參觀台中國家歌劇院，以及欣賞聲光藝文展覽。
這次活動還帶領孩童參訪台中科博館，透過互動式的科學館參觀，以啟發科學研究的興趣。廖婉如表示，科技縮減空間限制，透過網絡連結各地，希望藉由帶領小朋友領略科學領域，啟發他們對於世界的不同想像。
她說，市府教育局也透過推動數位學習，在偏鄉學校打造智慧學習教室，完善數位學習軟、硬體設施，讓小朋友獲得良好的教育發展。張光瑤也鼓勵小朋友愛運動、認真讀書，以後為社會付出一份心力。
國際同濟會台灣總會中C區主席蔡惠民指出，首度舉辦兒童圓夢計畫，希望結合各界力量，將社會公益資源分享給所有需要幫助的孩童，讓每位孩童都能享有同樣的資源，共同為孩子的未來規劃更多的方向。
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