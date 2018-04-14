【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】台中市動物保護防疫處4月10日接獲業者主動通報，神岡區1土雞場疑似發生禽流感案例；動保處當日立即派員至現場採樣送驗，並執行該場動物移動管制。12日檢驗報告出爐，確診為H5亞型高病原性禽流感，動保處13日動員人力撲殺土雞1150隻、銷毀飼料1672公斤，同時針對內外場區加強消毒；另也將持續針對案例場半徑1公里內家禽場加強採樣監測，嚴密監控病毒活動情形。動保處表示，目前全國今年至今已有60場禽流感陽性案例，為防治疫情，台中市持續主動監測轄內家禽場、寵物鳥及家禽理貨場，今年截至目前已監測35場、共採集1,385件檢體，其中1鴨場檢出高病原性禽流感病毒，已依規處置；而10日再接獲通報神岡區1土雞場發生禽流感案例，12日確診後、13日已進行撲殺消毒。為防治禽流感，動保處呼籲轄內家禽業者務必加強場內防鳥設施、門禁管制、進出車輛及場區清潔消毒等安全工作，並遵行台中市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」相關規定，以保障家禽產業防疫安全；此外，業者也應每日自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡或產蛋率急遽下降，應立即通報動保處，以利及時處置。如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將處5萬元以上100萬元以下罰鍰。