【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】傳說1天折1只千紙鶴，堅持1千天，就可以給自己喜歡的人帶來幸福。臺中榮總4月13日舉辦107年度器官捐贈感恩追思會，現場邀請捐贈者家屬及受贈者本人與家屬出席，一同感念捐贈者及家屬的無私大愛，並分享捐贈者愛的故事；更希望這一份祈願和祝福都能透過用心摺好的紙鶴傳遞給捐贈者，也勉勵受贈者延續捐贈者未完的生命故事。13日的感恩追思會，與會者特別在器官捐贈紀念牆前向捐贈者獻花致意，現場同時播放歷年捐贈者、追思會活動影片回顧，並分享捐贈者愛的故事與受贈者的生命故事，會場充滿濃濃的感恩氣氛，令人動容。中榮指出，依據「財團法人器官捐贈移植登錄中心」107年3月資料，全國約有9519人等候器官移植，中榮截至目前已有467位捐贈者選擇器官捐贈遺愛人間，讓人由衷地感激每一位捐贈者及家屬的大愛；因為，沒有他們的無私付出，病患不會有重獲新生的機會。中榮移植外科主任賀昊中表示，中榮與所有的受贈者一樣，對捐贈者及家屬的決定感到敬佩與感謝，院方也會持續在器官移植技術與相關醫療照護上不斷精進，為臺灣及國際醫療作出貢獻。「親愛的媽媽：謝謝你這幾年來的教導…雖然你已經離開我了，但你還是我心裡面最疼愛，最關心我的媽媽…我愛你~」。春音，38歲的單親媽媽，年輕時跟老公離異，獨自撫養一名女兒，於市場經營小販的她，在左右鄰居眼中，熱心助人、樂觀積極，只要有能力能幫助比她更貧困的人，必定會伸出援手，一點也不自覺生活辛苦。在春音媽媽心中，她是個報喜不報憂的女兒，凡事都自己承擔；也因為如此，看在媽媽眼裡滿是心疼及不捨。這天，一如往常應該早起的春音並沒有出現，正逢週六市場休息、鄰居也不以為意，平日與媽媽同住的大女兒也因為週末到外婆家遊玩而沒在媽媽身邊，意外就這樣發生了。當鄰居發現倒臥家中的春音，立即送往醫院救治；然而積極的搶救並沒有讓春音走過鬼門關，腦部的動脈瘤破裂讓她呈現腦死的狀態。春音的媽媽在不得已接受這樣的噩耗中、替春音做了器官捐贈的決定，順利地捐出心臟、肝臟、腎臟、皮膚、骨骼及眼角膜，讓至少8個家庭重獲新生。春音的媽媽是個堅強且熱心的媽媽，她雖然不捨春音的離開，但是如果真的必須放手，那就讓春音繼續活在別人的生命中，沒有遺憾的善終。而晴晴出生時就有多指症，滿月後診斷心房中膈缺損，滿3個月時進行第6指手指切除手術，9個月時進行心導管手術、11個月行開心手術、15個月時再行第6趾腳趾切除術，原以為往後一切平順……。沒想到，民國96年老天爺開了一個玩笑…晴晴被診斷腎衰竭，那一年，晴晴只有9歲。從一開始的否認期到後來決定面對、進行腹膜透析，經歷1年多每天4次的透析換液，終於在97年4月等到了一枚大愛腎臟。晴晴的爸媽透露，如果沒有捐贈者和家人的大愛，女兒還要受洗腎之苦；如今，晴晴的生命得以延續，每年4月的這一天，就是女兒和受贈者的重生日，他們都很珍惜這得來不易的寶貝，10年了，對家人來說是不容易，這一路走來心情是隨著報告中的0.1~0.2~起起伏伏的，「但是都走過來了」!對於愛女的重生，晴晴的爸媽說，要感謝的人很多，包括協調師、移植團隊，及腹膜透析室護理人員，還有每個月都要見一次面的陳呈旭主任…；也感謝榮總團隊和志工每年這麼用心舉辦感恩追思音樂會，即使每年參加、每年的感動更都不曾減少過。尤其經過紀念牆對著捐贈者的大愛，心中總是有著無限的感恩與感動。中榮院長許惠恒表示，每一個器捐決定的背後，都是體現勇氣與奉獻的感人故事，臺中榮總不會放棄每一個等待器官移植的患者，更決不辜負每個捐贈者與家屬的付出；未來會更努力將器官捐贈的觀念深入推廣，讓生命以另一種方式延續，生生不息。