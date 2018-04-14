【大成報記者于郁金/臺南報導】租賃收入若無法提示必要損耗或費用證明文件如何申報？南區國稅局指出：李先生來電詢問「106年度將其所有房屋以每個月2,000元便宜出租予妹婿開設之公司使用，該公司已開立免扣繳憑單24,000元，請問今(107)年申報106年度綜合所得稅結算申報之租賃所得應如何計算？」國稅局新營分局表示，李君辦理106年度綜合所得稅結算申報時，有關該筆租賃收入24,000元，若無法提示相關必要損耗及費用證明文件，可依部頒租金費用標準減除43%必要損耗及費用，以13,680元〔24,000元×(1-43%)〕填報為租賃所得。國稅局新營分局進一步說明，財產出租，其約定租金顯較當地一般租金為低者，稽徵機關得參照當地一般租金標準調整計算租金收入，其核定之租賃所得與自行申報租賃所得之差額，本局會通知納稅義務人補繳綜合所得稅。(于郁金攝)