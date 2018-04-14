租賃收入若無法提示必要損耗或費用證明文件 如何申報？大成報 (2018-04-14 04:18)
國稅局新營分局表示，李君辦理106年度綜合所得稅結算申報時，有關該筆租賃收入24,000元，若無法提示相關必要損耗及費用證明文件，可依部頒租金費用標準減除43%必要損耗及費用，以13,680元〔24,000元×(1-43%)〕填報為租賃所得。
國稅局新營分局進一步說明，財產出租，其約定租金顯較當地一般租金為低者，稽徵機關得參照當地一般租金標準調整計算租金收入，其核定之租賃所得與自行申報租賃所得之差額，本局會通知納稅義務人補繳綜合所得稅。(于郁金攝)
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