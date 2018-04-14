【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】臺中市政府文化局長年辦理「傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫」，今年共有8支優秀團隊脫穎而出，13日舉辦授證儀式，肯定團隊做為臺中品牌的重要性與成就。文化局表示，入選團隊將在國內外展開多元精緻的演出及推廣活動，也將在2018臺中花都藝術季期間，以「花博序曲」為主軸打造作品專場演出，讓世界看見臺中表演藝術之美。授證儀式由文化局主任秘書楊懿珊頒授獎狀，並邀請首次入選的新馬戲團隊「創造焦點」開場演出，呈現結合特技、馬戲、高空演出的《日和盛綻》，場面熱鬧。文化局指出，今年獲選的8組團隊中，有7組老將已多次入選、1組新秀強勢崛起，演出和推廣活動遍及海內外，老將新秀攜手擦亮臺中藝術品牌，展現臺中市源源不絕的藝術活力。文化局透露，今年提供團隊的獎補助款達330萬元、創縣市合併後新高，做為入選團隊演出製作、專職人員訓練、管銷費用、行政人員相關支出等使用，鼓勵並協助優質團隊長期發展。此外，也邀請表演藝術專家學者一對一諮商輔導，以及規劃培力課程、外縣市參訪和交流演出，並積極協助行銷推廣，藉由提供行政協助，全力推動團隊前進國藝會分級獎助團隊，站上國際舞台。文化局指出，今年有23組演藝團隊提案參選，經評審會議共8團入選，其中，除了曾獲金藝獎肯定的「臺中室內合唱團」第7次入選，妙璇舞蹈團、臺灣青年管樂團也是傑出演藝團隊常勝軍；而首次入選的「創造焦點」，挾專業特技和劇場實力，已累積不少海內外演出經驗，展現臺中源源不絕的藝術活力。而入選的傑出演藝團隊，包含戲劇類3團：磐宇木偶劇團、金宇園掌中劇團、創造焦點；音樂類3團：臺灣青年管樂團、臺中室內合唱團、微笑唸歌團；舞蹈類2團：泰雅原舞工坊、妙璇舞蹈團。其中，戲劇類的「磐宇木偶劇團」為國內少見的全能型劇團，致力於琢磨主演技巧「五音明辨」、開創刻偶手法「一刀流」、保留傳統鑽研多項樂器、創新數位科技設計等；「金宇園掌中劇團」除了製作布袋戲現場演出，也成立聖章影視拍攝發行電視影集，近年更兩度榮獲雲林國際偶戲節金掌獎最佳創意劇本獎、最佳視覺獎肯定；「創造焦點」為中部少見的新馬戲團隊，以創新思維和風格為傳統馬戲注入新意，今年5月二度受邀將前往紐約演出。音樂類的「臺灣青年管樂團」由臺中囝仔組成，每週團練培養堅強實力和默契，致力創作和呈現臺灣原創管樂作品；「臺中室內合唱團」為中臺灣指標性混聲合唱團，多次榮獲海內外合唱大賽金牌肯定，演出足跡遍及海內外；「微笑唸歌團」師承人間國寶楊秀卿，致力於唸歌技藝的保存傳習，且結合時事創新劇本、演出推廣，為傳統藝術注入新時代活力，專輯《唸啥咪歌》的原創MV曾獲德國紅點設計獎肯定。舞蹈類的「泰雅原舞工坊」保存與傳承原住民傳統音樂舞蹈，讓部落孩子深入學習，並認識自我文化，凝聚臺中泰雅地區的文化聚落，曾多次受邀前往歐美亞多國演出；「妙璇舞蹈團」長期致力舞蹈教育扎根，培育許多在地優秀舞蹈家，近年多次獲邀於海內外大型活動或藝術節慶演出。文化局表示，今年臺中花都藝術季延續打造「傑出演藝團隊演出計畫」，邀請入選團隊以「花博序曲」為主題專場演出，更將積極安排團隊參與今年臺中世界花卉博覽會的演出，讓世界看見臺中表演藝術之美。