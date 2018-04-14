【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】臺灣首屆世界記憶國家名錄9項文獻資產，13日於文化部文化資產局舉辦發表會，頒證予9項文獻資產的保管單位，並同步舉辦國際交流座談會及2018臺灣世界記憶國家名錄特展等系列活動，期能讓國人理解臺灣文獻資產的多元文化內涵與具世界性的重要價值。世界記憶計畫（Memory of the World Programme），是聯合國教科文組織(UNESCO)於1992年啟動關於文獻遺產的保存發展，其認為文獻遺產(documentary heritage)描繪出人類社會的思想、發現及成就的演變，是過去留給目前及未來國際社會的世界文化遺產；透過登錄文獻遺產的國際名錄、區域名錄及國家名錄等國際行動，有助喚起國家、政府、社區和個人，對於文獻遺產能更加重視、保護、利用與傳播。文資局長施國隆表示，為響應世界記憶計畫，文資局於2017年舉辦了首屆「臺灣世界記憶國家名錄」徵選計畫，經過近1年的徵選收件、邀聘26位專家委員分組進行文獻實物勘查，再經評選會議決選，以「真實性、獨特性、世界性、稀有性、完整性、威脅性」等評選基準，從28項提名參選的文獻中選出9項登錄「2018臺灣世界記憶國家名錄」。這些文獻資產涵蓋1721年至2015年臺灣的政治、社會、經濟、宗教、教育、原著民族、婦權運動等等發展變遷等重要文獻檔案，具體記錄了臺灣獨特的多元文化形成過程，獨一無二而不可取代。後續文資局將提供9項國家名錄文獻的保存維護、展藏設備及數位化利用等補助，並推動提名參選UNESCO世界記憶計畫的區域名錄或國際名錄，讓世界能更認識臺灣的獨特記憶與文獻資產。