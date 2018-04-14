2018臺灣世界記憶國家名錄發表會 尋回、保存獨特共有的臺灣記憶大成報 (2018-04-14 05:17)
世界記憶計畫（Memory of the World Programme），是聯合國教科文組織(UNESCO)於1992年啟動關於文獻遺產的保存發展，其認為文獻遺產(documentary heritage)描繪出人類社會的思想、發現及成就的演變，是過去留給目前及未來國際社會的世界文化遺產；透過登錄文獻遺產的國際名錄、區域名錄及國家名錄等國際行動，有助喚起國家、政府、社區和個人，對於文獻遺產能更加重視、保護、利用與傳播。
文資局長施國隆表示，為響應世界記憶計畫，文資局於2017年舉辦了首屆「臺灣世界記憶國家名錄」徵選計畫，經過近1年的徵選收件、邀聘26位專家委員分組進行文獻實物勘查，再經評選會議決選，以「真實性、獨特性、世界性、稀有性、完整性、威脅性」等評選基準，從28項提名參選的文獻中選出9項登錄「2018臺灣世界記憶國家名錄」。
這些文獻資產涵蓋1721年至2015年臺灣的政治、社會、經濟、宗教、教育、原著民族、婦權運動等等發展變遷等重要文獻檔案，具體記錄了臺灣獨特的多元文化形成過程，獨一無二而不可取代。
後續文資局將提供9項國家名錄文獻的保存維護、展藏設備及數位化利用等補助，並推動提名參選UNESCO世界記憶計畫的區域名錄或國際名錄，讓世界能更認識臺灣的獨特記憶與文獻資產。
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