矽品ADR13日下跌0.05美元跌幅0.58%折台股50.40元中央社 (2018-04-14 06:04)
(中央社台北2018年 4月14日電)矽品在NASDAQ掛牌 ADR以 8.60美元作收下跌0.05美元跌幅 0.58%。
由於每單位矽品 ADR相當於台股 5股矽品普通股以 4月13日新台幣匯市收盤價29.302元計算相當台股矽品每股為 50.40元。 最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------04/13 8.60 -0.05 -0.58 29.302 50.4004/12 8.65 -0.05 -0.57 29.260 50.6204/11 8.70 0.02 0.23 29.201 50.8104/10 8.68 0.02 0.23 29.190 50.6704/09 8.66 -0.04 -0.46 29.209 50.5904/06 8.70 0.02 0.23 29.148 50.7204/05 8.68 -0.07 -0.80 29.148 50.6004/04 8.75 0.05 0.57 29.148 51.0104/03 8.70 0.08 0.93 29.148 50.7204/02 8.62 -0.03 -0.35 29.142 50.24
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