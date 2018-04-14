(中央社台北2018年 4月14日電)日月光在NYSE掛牌 ADR以7.44美元作收上漲0.16美元漲幅 2.20%。



由於每單位日月光 ADR相當於台股 5股日月光普通股以 4月13日新台幣匯市收盤價29.302元計算相當台股日月光每股為 43.60元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------04/13 7.44 0.16 2.20 29.302 43.6004/12 7.28 0.11 1.53 29.260 42.6004/11 7.17 -0.04 -0.55 29.201 41.8704/10 7.21 0.11 1.55 29.190 42.0904/09 7.10 0.05 0.71 29.209 41.4804/06 7.05 -0.06 -0.84 29.148 41.1004/05 7.11 -0.03 -0.42 29.148 41.4504/04 7.14 -0.01 -0.14 29.148 41.6204/03 7.15 0.02 0.28 29.148 41.6804/02 7.13 -0.13 -1.79 29.142 41.56



