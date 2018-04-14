(中央社台北2018年 4月14日電)友達光電在NYSE掛牌ADR 以4.45美元作收下跌0.10美元跌幅 2.20%。



由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股以 4月13日新台幣匯市收盤價29.302元計算相當台股友達每股為 13.04元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------04/13 4.45 -0.10 -2.20 29.302 13.0404/12 4.55 0.04 0.89 29.260 13.3104/11 4.51 0.03 0.67 29.201 13.1704/10 4.48 0.06 1.36 29.190 13.0804/09 4.42 -0.22 -4.74 29.209 12.9104/06 4.64 -0.06 -1.28 29.148 13.5204/05 4.70 0.03 0.64 29.148 13.7004/04 4.67 -0.04 -0.85 29.148 13.6104/03 4.71 0.11 2.39 29.148 13.7304/02 4.60 0.03 0.66 29.142 13.41



