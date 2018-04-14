友達ADR13日下跌0.10美元跌幅2.20%折台股13.04元中央社 (2018-04-14 06:04)
(中央社台北2018年 4月14日電)友達光電在NYSE掛牌ADR 以4.45美元作收下跌0.10美元跌幅 2.20%。
由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股以 4月13日新台幣匯市收盤價29.302元計算相當台股友達每股為 13.04元。
最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------04/13 4.45 -0.10 -2.20 29.302 13.0404/12 4.55 0.04 0.89 29.260 13.3104/11 4.51 0.03 0.67 29.201 13.1704/10 4.48 0.06 1.36 29.190 13.0804/09 4.42 -0.22 -4.74 29.209 12.9104/06 4.64 -0.06 -1.28 29.148 13.5204/05 4.70 0.03 0.64 29.148 13.7004/04 4.67 -0.04 -0.85 29.148 13.6104/03 4.71 0.11 2.39 29.148 13.7304/02 4.60 0.03 0.66 29.142 13.41
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SEIKO 精工】ASTRON 鈦金屬GPS系列太陽能時尚腕錶(44.8mm
- 【PLAYBOY】Rivet bunny 叛逆小兔系列 斜背包(狂野紅)
- HITACHI 日立 CVPJ9T 超強吸力吸塵器 600W 紙袋型 公司貨
- SEIKO MJ都會型男5號自動機械男錶(SNKK71J1)-黑/38mm
- Addiction 自然癮食 無穀鹿肉貓寵食 貓糧 9公斤 X 1包
- Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR(公司貨)
- OLIVIA 《 夏洛特 灰 》 雙人兩用被套床包四件組 【OL305床
- SpectraLayers Pro (音頻編輯) 單機版 (下載)
- Panasonic 鹼性離子整水器 TK-AJ01
- 【AA】晚間舒緩沐浴油 55ml(Aromatherapy Associates)
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》