(中央社台北2018年 4月14日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以2.59美元作收下跌0.02美元跌幅 0.77%。



由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股以 4月13日新台幣匯市收盤價29.302元計算相當台股聯電每股為 15.18元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------04/13 2.59 -0.02 -0.77 29.302 15.1804/12 2.61 0.04 1.56 29.260 15.2704/11 2.57 -0.03 -1.15 29.201 15.0104/10 2.60 0.07 2.77 29.190 15.1804/09 2.53 -0.03 -1.17 29.209 14.7804/06 2.56 -0.02 -0.78 29.148 14.9204/05 2.58 0.03 1.18 29.148 15.0404/04 2.55 -0.02 -0.78 29.148 14.8704/03 2.57 0.00 0.00 29.148 14.9804/02 2.57 -0.02 -0.77 29.142 14.98



