●【美股盤後】收黑 金融股賣壓重☆中央社 (2018-04-14 05:03)
（中央社台北2018年4月14日電）美股今天收黑，因美國大型銀行公布財報後，金融類股賣壓出籠。
道瓊工業指數終場下跌122.91點，或0.50%，收在24360.14點；標準普爾500指數下跌7.69點，或0.29%，收在2656.30點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌33.599點，或0.47%，收在7106.648點。（譯者：徐睿承）
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