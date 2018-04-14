【鉅亨網編譯郭照青】

由於幾家大型銀行公布財報強勁，美國股市開盤走高。但隨後幾檔銀行股回檔下跌，壓低了主要指數，美國股市週五收低。

花旗，富國，摩根大通等銀行公布季報，獲利與營收均高於預期。銀行股先是上漲，但因財報在市場已有所反應，而後回檔下跌。



道瓊工業平均指數收低 122.91 點或 0.50% 至 24360.14。

Nasdaq 指數收低 33.60 點或 0.47% 至 7106.65。

S&P 500 指數收低 7.69 點或 0.29% 至 2656.30。

費城半導體指數收低 10.26 點或 0.77% 至 1329.40。

投資人對本財報季，期望頗高，尤其是金融業。根據 FactSet 研究機構調查，分析師平均預估第一季 S&P 500 企業獲利將上升 17.1%。

分析師說，目前為止，財報季初期表現良好，企業獲利成長達 26.8%。減稅是企業獲利成長的主要理由。

儘管週五下跌，主要指數本週仍表現強勁。本週，道瓊與 S&P 500 上漲 1.8%，Nasdaq 漲幅更達 2.8%。

週四，美國股市大幅上漲，道瓊上漲 293 點，川普總統澄清可能攻擊敘利亞的立場，為市場利多。

近幾日，股市交易謹慎。川普似乎批評克里姆林宮支持敘利亞阿薩德，投資人感到緊張。上週末，阿薩德涉嫌進行了化武攻擊。

與中國進行貿易戰的擔憂依舊持續。華爾街日報報導，川普政府計畫透過新關稅，並威脅阻止中國在美國進行科技投資，加強對中國施壓，貿易擔憂近來讓投資人大感緊張，過去一個月，S&P 500 下跌逾 3%。