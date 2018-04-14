（中央社台北2018年4月14日電）股市投資人聚焦敘利亞情勢，目前似缺乏任何由美國帶領對敘利亞攻擊即將發生的徵兆，歐洲股市今天小漲。



倫敦FTSE 100指數上漲0.09%，收在7264.56。



法蘭克福DAX 30指數上漲0.22%，收在12442.40。



巴黎CAC 40指數上漲0.11%，收在5315.02。（譯者：徐睿承）