日本搖滾樂團-Do As Infinity大無限樂團即將五度登台,三度在台開唱,確定於7/21【六】和7/22【日】在台北永豐 Legacy Taipei舉辦「Do As Infinity LIVE TOUR 2018 -ALIVE- in TAIPEI大無限樂團2018巡迴演唱會-ALIVE-」演唱會,這是大無限樂團首度在台舉辦連續兩天的演唱會!大無限樂團當年出道不久後,便曾在2000年訪台拍攝代表歌曲〈鬥魚〉的單曲封面,當時走訪九份與野柳,讓大無限樂團留下深刻的台灣印象,終於在去年,也就是出道18年後首度在台舉辦單場演唱會,現場大爆滿,讓大無限樂團印象深刻,女主唱-伴 都美子笑說:「演唱會現場與觀眾全都融為一體,身為表演者的我們好享受!」也因此,距離不到一年,大無限樂團便確定將再度來台,而且會於7/21【六】和7/22【日】首度連續兩天在台開唱。

適逢今年是大無限樂團復活十週年慶,亦是即將邁入出道二十週年的特殊年份,大無限樂團在接受日本媒體的訪問中,暢談許多心路歷程!聊起兩人現在的相處模式,大渡 亮笑說:「我們之間的相處比較像是借力使力」伴 都美子笑說:「就像是合氣道,對嗎 ?」大渡 亮大笑說:「是呀!合氣道是雙方使用對方的力量,而不只是單用自己的力量來保護自己的武術」巧妙的比喻讓現場充滿歡樂的氣氛,不過熟知日本樂壇的樂迷都知道,其實大無限樂團也曾經歷宣布解散又復出的轉折,對此大渡 亮表示:「當時大家都缺乏好好溝通,也帶著情緒,所以造成這樣的結果。」伴 都美子附和說:「是呀!當時蠻洩氣」話題回到大無限樂團復出後,兩人又是如何互動,可以持續至今十年,大渡 亮笑說:「我比都美子大個七、八歲左右,當我們在討論事情的時候,我把自己拉回與她同年齡的時期,以當時的腦袋跟她討論」並表示:「其實現在想想,當年的事件,反而造就現在的大無限樂團」展現成熟豁達的音樂觀。

