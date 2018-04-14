



日本搖滾樂團-Do As Infinity大無限樂團即將五度登台，三度在台開唱，確定於7/21【六】和7/22【日】在台北永豐 Legacy Taipei舉辦「Do As Infinity LIVE TOUR 2018 -ALIVE- in TAIPEI大無限樂團2018巡迴演唱會-ALIVE-」演唱會，這是大無限樂團首度在台舉辦連續兩天的演唱會！大無限樂團當年出道不久後，便曾在2000年訪台拍攝代表歌曲〈鬥魚〉的單曲封面，當時走訪九份與野柳，讓大無限樂團留下深刻的台灣印象，終於在去年，也就是出道18年後首度在台舉辦單場演唱會，現場大爆滿，讓大無限樂團印象深刻，女主唱-伴 都美子笑說：「演唱會現場與觀眾全都融為一體，身為表演者的我們好享受！」也因此，距離不到一年，大無限樂團便確定將再度來台，而且會於7/21【六】和7/22【日】首度連續兩天在台開唱。

適逢今年是大無限樂團復活十週年慶，亦是即將邁入出道二十週年的特殊年份，大無限樂團在接受日本媒體的訪問中，暢談許多心路歷程！聊起兩人現在的相處模式，大渡 亮笑說：「我們之間的相處比較像是借力使力」伴 都美子笑說：「就像是合氣道，對嗎 ?」大渡 亮大笑說：「是呀！合氣道是雙方使用對方的力量，而不只是單用自己的力量來保護自己的武術」巧妙的比喻讓現場充滿歡樂的氣氛，不過熟知日本樂壇的樂迷都知道，其實大無限樂團也曾經歷宣布解散又復出的轉折，對此大渡 亮表示：「當時大家都缺乏好好溝通，也帶著情緒，所以造成這樣的結果。」伴 都美子附和說：「是呀！當時蠻洩氣」話題回到大無限樂團復出後，兩人又是如何互動，可以持續至今十年，大渡 亮笑說：「我比都美子大個七、八歲左右，當我們在討論事情的時候，我把自己拉回與她同年齡的時期，以當時的腦袋跟她討論」並表示：「其實現在想想，當年的事件，反而造就現在的大無限樂團」展現成熟豁達的音樂觀。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』