



被譽為韓國民眾最喜愛的超人氣女星Suzy秀智，終於決定將在5月12日來台會歌迷，這場名為「2018 Suzy ”With” in Taipei」的活動，也是秀智繼2015年秘密前來跨刀拍攝小豬羅志祥的MV之後，睽違三年再度造訪寶島，秀智也親自構思了許多精彩內容，期待與粉絲們製造最難忘的回憶。

秀智於2010年正式於女子團體miss A出道，此後不管音樂成績屢創高峰，2012年演出電影「初戀築夢101」，讓秀智人氣急升並獲得了「國民初戀」的美稱 此後演出了多部人氣韓劇，之後的「真愛上錯身」、「Dream High」、「九家之書」、「任意依戀」一直到近期的「當你沉睡時」 秀智以精湛的演技獲得了全世界觀眾們的喜愛，廣告人氣迄今居高不下，秀智時尚感的穿著，更是女性們倣傚的對象，2018年1月秀智推出了個人的第二張迷你專輯「Faces of Love」，排行榜的成績也相當不俗，也讓所屬的JYP娛樂，，決定讓這位超人氣女星在首爾、台北、香港以及曼谷四地舉辦這次名為「2018 Suzy ”With” 」的活動，這也是以往常隨著團體miss A造訪台北的秀智，時隔三年後以個人身份時間前來，希望粉絲除了看到秀智除了演技之外，在音樂上精心準備的另一面。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』