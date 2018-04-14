



華視《綜藝菲常讚》本周請到馬來西亞知名創作歌手黃明志，演唱勁爆單曲《擊敗人》，KUSO的歌詞讓張菲在一旁邊聽邊狂笑，而歌詞中「我被擊敗了 你是擊敗人」的諧音也讓黃明志還擔心說：「這個...節目可以播嗎？」，沒想到張菲保證沒問題，還加碼點了《泰國情哥》，更主動學唱泰語腔，模仿泰國的腔調讓張菲頻頻笑場，大讚黃明志「太強了，真的是奇葩啊」。

時常會上網找話題的綜藝大哥張菲，這回被黃明志的歌曲所吸引，特別欽點他上節目，想不到這卻成了張菲笑場的惡夢，不僅黃明志唱歌時偷笑，解析歌詞時也被逗樂，就連要跟著學泰文腔時也笑場，累積多年的主持功力差點破功，頻頻狂笑還掌毆猛拍黃明志肩膀，讓張菲忍不住說：「年紀這麼輕，這才華很可怕啊」，尤其從黃明志的歌曲中常能看見東南亞元素，也讓張菲封他為「推廣東南亞文化的代言人」。

另外，本周還有帥氣的男神林志穎，特別帶了專業賽車用的模擬機器來《綜藝菲常讚》，林志穎表示，這是中華賽車協會平常用來考執照前使用的，特別要來跟張菲PK，只是在專業賽車手的林志穎前面大家都不敢逞勇，就連張菲都先求饒，讓林志穎只好先禮讓張菲半圈，用時速60的低速駕駛，還是遙遙領先、拔得頭籌，還笑喊：「菲哥，我等你等很久了」，最後即使派出王仁甫再度挑戰，還是贏不過林志穎的飆車功力！

張菲碰上同樣也喜歡玩車的林志穎，話匣子一打開就聊不完，還邀約林志穎下次一起去開飛機，沒想到林志穎卻說最新興趣是跳傘，讓張菲搖頭說：「你的教練要扛你這個身價上億的，壓力一定很大」，兩人還聊到家庭跟工作的比重，林志穎說結婚生子之前把賽車擺第一，工作其次，最後才是感情，但生了孩子後家庭才是最重要的，「我出去工作最長七到十天內一定要回家」，張菲也語重心長表示，我以前總認為「家庭就在那邊，跑也跑不掉」，所以都把家庭放在最末，後來才發現大錯特錯，也希望林志穎一定要把家庭照顧好！

林志穎17歲出道，演藝生涯可說是一帆風順，但當紅偶像的風采卻在當兵時吃憋，林志穎回憶起在藝工隊的時光表示，自己入伍後藝工隊就沒再收新兵，也讓自己練就了很會掃廁所的功夫，林志穎說：「我整整掃了一年的廁所，沒有學弟幫我分擔，掃馬桶可以說是我的專長」，尤其以前當藝人表演都是在大舞台，但在藝工隊的舞台相當小，台下的阿兵哥都是男生，看到同性別的都沒特別感覺，「一上台阿兵哥臉都很臭，我唱了好幾場都沒反應，真的很難過」，讓張菲感慨：「林志穎是先成功，才從老百姓做起」，還好最後林志穎決定走下舞台跟阿兵哥互動，才把場子給炒熱，也藉由《綜藝菲常讚》看到不老男神過去辛苦的一面！



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