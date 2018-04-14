



台視、東森《高塔公主》首播兩集便話題不斷，除了孟耿如和Duncan立刻開啟戀愛模式，本周兩人還狂親親大放閃光，最後孟耿如更直接帶男方見家長。這集不但會有一連兩場吻戲，孟耿如還要先主動親上去，她笑說「還好我跟Duncan都有不少吻戲經驗了，所以彼此都不會尷尬。」。被問到拍親密戲會不會跟另一半報備，孟耿如也阿莎力的笑說「這些都是表演、又是工作的一部分，自然不用特別報備啊！」。

在前一集上身全裸，大秀肌肉而引起熱議的王家梁，這周又和小偷大打出手。有過動作戲經驗、私下也在健身和練跆拳的他，表示自己一直很期待動作戲。「這場戲還是開鏡當天拍的，所以我前一天還對著鏡子不斷練習，沒想到我其實只有被打的份。而且現場在套招時，我的重要部位還差點被教練K到！」，原來是當時在巷子裡拍攝場地很小，套招時他一轉身才發現距離超近。他大笑說還好自己閃得快，不然就虧大了，還被老師稱讚很有天分。

田中千繪在劇中正是象徵「高塔公主」的標誌性人物，也因此受邀到東森新聞『淑麗氣象趴趴GO』一起遊屏東報氣象。昨日(4/12)一抵達屏東，田中千繪就到可可工廠體驗巧克力的製作過程，第一次看到可可豆的她笑說「我現在才知道可可豆長這樣，第一眼看還以為是芒果。」。當天晚上再到萬巒大啖豬腳，今天(4/13)則是和氣象主播王淑麗一起到可可果園摘可可豆兼報氣象。近來都在劇組趕拍的她，笑說自己整個玩得超開心『這兩天不但又吃又玩，還現場看到主播報氣象所以真的超級難忘的體驗，讓我都差點忘記自己是為工作出來。』。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』