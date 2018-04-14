



台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》邀請「荒謬大師」沈玉琳以及「有氧天王」潘若迪來到節目中，再度光臨節目的潘若迪與舊情人花花(張嘉雲)兩人一碰面又是一陣鬥嘴，他們為大家示範遊戲玩法，花花不斷指揮要潘若迪動作快一點，惹的潘若迪受不了直呼：「妳不要一直碎念啦，以前就是因為這樣我才會離開的。」，潘若迪脫口爆出兩人當年分手原因驚呆在場所有人，花花也顧不得遊戲還在進行中，非要把事情講個明白：「以前到底是誰在碎念叫我不要再去夜店、不然要分手？我今天就要把所有真相說出來，明明就是你愛唸、我才出去一次而已就要我把東西通通拿走！」，兩人雖吵得不可開交但鬥嘴姿勢一模一樣，看起來默契依舊，大夥更是聽的津津有味直接坐等好戲上演，花花委屈表示：「他自己不喝酒也不能限制別人不能喝啊！剝奪別人的權利。」，而沈玉琳則是在一旁搧風點火：「妳當時沒有嫁給他是對的，他不愛去夜店是因為老人怕吵。」。

上回這對舊情人碰頭擦出不少火花，這次兩人在節目中有更進一步的接觸。抽到需要互相摟腰喝飲料遊戲，為避免尷尬王少偉貼心提出「序號交易」可以將兩人棒次錯開，潘若迪表示對於一切他都「逆來順受」，花花則是嫌王少偉的開價太高、不願意掏錢買，被大夥笑說這兩人跟本就是自己想玩。當「老情人組合」上場，沈玉琳也拿著手機記錄難得的一刻，並開玩笑說要傳給潘若迪的老婆，錄影現場也吸引大批民眾圍觀，讓拿著飲料杯的花花和潘若迪當場尷尬「石化」一動也不動，被張立東形容：「這是『未完成的交杯酒』，會不會今天回去你們就離婚了。」，潘若迪則是沒好氣的說：「好好的玩遊戲不行嗎，一定要搞到人家『妻離子散』。」。



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