



楊晴、何潤東兩人繼浪漫唯美的額頭之吻，在4/14(六)播出的TVBS歡樂台《翻牆的記憶》中，為拯救昏倒在地的何潤東，楊晴除了對他進行人工呼吸，還使出神力女超人的力氣，背起身高185公分的何潤東向外求救，這些舉動也讓兩人在劇中關係產生更進一步變化。而郭品超扮演的角色「修哥」也於本周正式現身，一出場就展現不凡的大哥氣勢，讓導演何潤東私下笑說：「要惹誰都好，就是不要惹他！」

《翻牆的記憶》本周(4/14)劇情安排楊晴撞見忽然昏倒在學校走廊的何潤東，隨即上演一齣「英雌救帥」戲碼，女生不僅要施行人工呼吸，還得一肩背起男生向外求救。楊晴為忠實呈現心肺復甦術(CPR)，開拍前就不斷反覆觀看相關教學影片，還不斷在片場旁認真練習，她說：「擔心親不對，壓錯位置要重來，又怕太大力把導演肋骨壓斷，因為壓下去時Peter要憋氣，怕他會很不舒服。」沒想到正式拍攝時因為動作幅度大，楊晴頭髮一直擋住臉，畫面重拍了兩次才OK，讓楊晴直說對導演何潤東有些不好意思。不過之後女生背起Peter的橋段，纖細的楊晴一下就背起高大的何潤東，讓楊晴驚訝表示：「我手臂大概是全身上下力氣最小的部位，那天真的不知道哪來的力氣，開拍那一瞬間，可能是角色姜雨欣上身一心只想著救人，就背起來了！」

郭品超這次在《翻牆的記憶》中扮演「修哥」，是何潤東在劇中高中時期很崇拜的偶像。他表示跟何潤東多年前第一次拍戲後，就一直期待再合作，無論以何種方式。他笑說：「盼到現在十幾年，總算再次合作，一起完成他的作品。」身為好友，郭品超知道何潤東想當導演，已經想很多年了，這次在拍戲現場看到何潤東指導動作戲，發現處女座的他對每個鏡頭、動作都要求非常確實，不忘稱讚說：「Peter第一次導戲，但我覺得已經起碼十年功力以上的那種感覺。」



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