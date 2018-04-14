



台視新八點檔大戲《情·份》即將在4月18日上檔，這次除邀請男主角羅時豐擔任片尾主題曲演唱人外，片頭曲更力邀劇中女主角之一的方文琳，重新詮釋經典老歌「情難枕」，距離上次進錄音室至今已逾10年，方文琳表示接到製作人邀約時非常開心，她表示：「因為很多人認識我是從我當歌手的身分開始，能夠再讓粉絲聽到我的歌聲很興奮。」，而她也分享林慧萍的這首「情難枕」正巧是她喜愛的歌曲之一，私下也是她常點播的歌曲，但重新詮釋經典歌曲難道不怕有壓力嗎？她信誓旦旦地說：「不會有壓力！因為我現在的版本跟原版的味道不一樣，這次我特別請老師將key訂在中低音，凸顯聲音的磁性，也多了幾分成熟和歷練，相信沒聽過這首歌中低音版本的朋友一定會喜歡。」。這次再開金嗓的她也透露錄音時有喜歡「摸黑」的特殊小習慣，她分享：「我錄音大部分喜歡挑在傍晚或是晚上錄音，比較有寧靜的氛圍，錄音的時候也習慣關燈，這樣比較能沉浸在自己世界、比較有感覺。」。

昔日以玉女歌手出道的方文琳這次重拾歌手身分，受邀擔任台視新八點檔大戲《情·份》片頭曲演唱人，沒想到在錄製歌曲時竟碰到一段小插曲，力求完美的她透露：「不巧錄音時碰上重感冒，當天緊急去吊了兩瓶點滴，雖然休息後聲音有恢復，但後來狀況比較好後，又跟製作人爭取了第二次錄製！」。不時受邀到國外表演的她一直不忘保持最佳歌唱狀態，她分享：「唱歌、聽歌對我來說已經是一種生活、也是放鬆自己、解除壓力的方式，前陣子有練跑步後也發現唱歌丹田比較有力！」，她也分享這次錄製《情·份》片頭曲「情難枕」的第一時間，就將歌曲分享給女兒聽，方文琳笑說：「因為這次特別把key訂在中低音，她們聽完第一個反應是『真得好成熟喔』！」

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