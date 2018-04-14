天菜級校草節目獻唱！ 遭爆料出門當網帥猛拍50張Wow!NEWS新聞網 (2018-04-14 02:10)
由OPPO贊助的校盟影業之《校草點點名》日前來到台中惠文高中，尋找神似陳冠希、晨翔及柯震東的明星臉校草東詰翔，不只是全校師生一致推薦，在網路上享有超高人氣的東東，Instagram上更有將近6萬人追蹤，還是許多廠商的愛用合作對象。
175公分、59公斤，今年才17歲的東詰翔平時就相當注重皮膚保養，不僅出門會擦防曬乳，洗臉後的保養品更是一樣都不能少，「化妝水、精華液、乳液，天氣太乾會加上乳霜，或是保養油。」東東更被主持人派翠克大讚膚質超好，女同學們更是自嘆不如。平時會經營自己的粉專，東東被同學爆料每次出外拍照最少50張起跳，直到滿意為止，各種角度變化都必須來一張。
喜歡個性大方、不做作的女生，東東透露自己第一眼會看女生的膚況，但自己最注重的還是內在。平時喜歡在教室唱歌，東東更大方在節目上獻唱張宇的《趁早》，讓派翠克直誇，「音又準、又有個人特色，唱老歌還配上嘻哈手勢，難怪大家會願意讓你高歌。」
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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
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