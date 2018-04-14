



梁文音推出新專輯《副駕駛座的風景》，她在前年完成終身大事，從過去的獨立小女人，到現在牽起另一半的手，坐在副駕駛座欣賞人生美景，她婚後不僅心態變自在，就連看待事物的視角都不同，今年是梁文音出道第10年，她經歷成長，連歌唱方式都蛻變，文音喜悅地說:「現在我在這樣的狀態，相信對於歌曲的詮釋能更加透徹。」唱片公司封她為「大人系情歌歌姬」，希望她能持續散發優雅、成熟的知性魅力。梁文音為了專輯視覺照遠赴葡萄牙，特地選在位於世界地圖最西邊的里斯本羅卡岬取景，也代表著她告別過去、展開未來人生的新開端。

梁文音暌違3年發片，團隊大陣仗赴歐洲，選在景色絕美的里斯本拍攝專輯封面及新歌MV，足見唱片公司對文音的重視。葡萄牙的首都里斯本緊鄰大西洋，坐落特茹河河口的港城，是歐洲大陸最西端的城市。她難掩興奮談到:「我其實最怕冷，這次到葡萄牙之前最擔心天氣。」而她光搭機及轉機的時間就花了20多個小時，一抵達里斯本隨即進行拍攝工作，行程相當緊湊。

團隊選在爾莫修道院、貝倫塔、辛特拉、發現者紀念碑等知名景點取景 ，為了搭配造型，文音每天都穿著高達12公分的高跟鞋奔波，加上里斯本的地形為丘陵地，讓她忍不住笑喊:「我也好想穿著球鞋，我應該是全里斯本唯一一位穿著高跟鞋的女生吧。」她敬業完成拍攝，最後一天竟發現連鞋跟都已被磨壞。

而她連續多天拍攝都碰上雨神攪局，據當地製片透露: 「本來都要限水了，文音真的是幸運女神，把雨水都帶來里斯本。」同事則準備了暖暖包及當地知名的波特酒要讓文音禦寒。為把握時間拍攝，她每天清晨4點就起床梳化，狂喝黑咖啡要消水腫，敬業地上工未減工作興致，她在衣服裡貼上暖暖包，甚至邊拍照、邊唱歌只為讓身體更溫暖，有天還發現美背被暖暖包燙傷，直到晚上收工才發現。

梁文音也到里斯本當地最知名，連知名球星貝克漢也光顧過的復古理髮廳Figaro拍攝，這家店只幫男性顧客剪髮，最有名的就是設計1920年代到1950年代的紳士復古髮型，在工作人員的協助下，這次更為文音破例開放拍攝，讓她留下了美麗倩影。只見她倒臥在色彩繽紛的磁磚上展現性感風情，造型看來更突破，也充滿了女人味，她表示:「感覺結婚後變得自在，以前比較會追求一些細節，現在覺得自然舒適就好。」

她在妝感上嚐試了許多不同顏色，更燙了從沒嘗試過的浪漫捲髮，至於老公看了有何評價?梁文音對此甜回:「他一定覺得很OK，不敢跟我說不好看。」她為這張專輯籌備2年多，期間碰上真命天子步入紅毯，談及專輯名稱為《副駕駛座的風景》，正好呼應她現階段幸福的人妻身分，她表示: 「我很喜歡這次專輯概念，很有畫面感，當時在討論就發現這是一個很好的角度。」

其實梁文音過去都是自己開車，自豪技術還不賴，「以前小時候坐上爸爸的副駕駛座才能放心，長大後習慣自己開車，都是載狗狗跟朋友，後來很幸運遇見了，可以把生命交給對方的人。」文音更笑說老公很疼她，所以婚後也不習慣讓她載，「他就是有點大男人，習慣主掌駕駛座。」

談及另一半上週在副駕駛座為她驚喜慶生，文音透露事前完全不知情，「他就是喜歡給我驚喜，之前還騙我說要去教會工作，結果其實是去找好朋友彩排。」 此外，梁文音為了這次發片能美美亮相，靠著飲食控制及運動要維持最佳體態，她透露有跟公婆撒嬌要他們「禁止餵食」，多跟老公一起吃些健康的蔬菜及蛋白質，沒想到有天家人竟真的忘了叫她吃飯，讓文音有點哭笑不得。



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