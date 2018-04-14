



「旋風爸比」林志穎睽違12年發新輯《我的驕傲》，發片當天13日選擇回到四平街起家厝辦簽唱會。林志穎表示這張25週年紀念專輯 《我的驕傲》滿滿的誠意和用心，除了是演藝事業的一個里程碑之外，最主要是獻給 一路以來支持的歌迷，希望可以一起見證下個25年。

新專輯收錄12首歌除了新歌之外，也收錄林志穎的經典歌曲〈十七歲的雨季〉、〈不是每個戀曲都有美好回憶〉等歌曲，特別重新編曲賦予新生命也收錄在專輯中。簽唱會現場封街，林志影首次開方程式賽車旋風出場，來自大陸、香港、星馬、台灣中南部的大朋友、小朋友塞爆現場，現場歌迷表示等「小旋風」出專輯等太久了，以前和朋友一起追林志穎，現在都帶著小孩一起追星，對歌迷來說林志穎就像生命中重要的朋友和家人，他的歌曲也記錄自己的青春，今天不管如何要到現場來看老朋友。林志穎也在現場演唱兩首歌曲分別是〈一步之遙〉、〈十七歲的雨季〉看著現場滿滿的歌迷和媒體，與大家一同倒數揭幕大型專輯視覺看板。林志穎說過去25年就像幻燈片在腦袋閃過，自己會花更多時間在各地舉辦歌友會和歌迷敘舊。

簽唱會全球首播林志穎親自執導的ＭＶ〈我的驕傲〉，林志穎說ＭＶ集結四大驕傲元素，包含自己資助的奧運冰球隊寶寶及自己的賽事隊，還有以朋友為傲：奧運游泳金牌孫楊，當然還有自己最親愛的家人，讓ＭＶ充滿正面能量。新專輯同名主打歌〈我的驕傲〉，林志穎感謝表示，「該MV耗時一週取景拍攝，橫跨台灣、北京等地，在北京當地拍攝冰球隊寶寶競賽畫面及好友世界冠軍孫楊游泳訓練畫面，透過鏡頭把運動員背後堅持、艱辛一面呈現給觀眾，最後是我親愛的家人，有他們才能讓我人生更為圓滿。」

ＭＶ中全家人也一同入境，老婆陳若儀、Kimi、可愛雙胞胎Jenson和Kyson全部都入鏡，特別把孩子們的玩具，從家中全都移師到天母拍攝場地，把私下家庭真實面展現在鏡頭前，唸故事書給孩子聽、玩小車子，林志穎父愛滿溢，老婆對兒子細心呵護，全家共享天倫之樂畫面，透過幸福家庭把這首歌作最貼切詮釋，許多人問到為什麼Kimi沒有露出正面，林志穎說明：「因為希望Kimi能夠回歸正常求學生活，之後都不會讓他在螢光幕前曝光。」。ＭＶ〈我的驕傲〉首播完後，老婆陳若儀、與可愛雙胞胎Jenson和Kyson驚喜現身，四人合照讓人大讚，真的是人生勝利組的最佳典範。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』