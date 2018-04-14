



昨晚8:00周蕙《蕙兒去哪唱》直播節目開麥囉!首集節目周蕙一襲亮麗桃紅洋裝出場，高歌《紅鞋女孩》、《濃妝搖滾》重現童年時期印象中的歌廳氛圍。

從預告直播節目《蕙兒去哪唱where to sing?》即將開播時，許多粉絲紛紛留言，開了許多歌單，讓周蕙想到小時候家就在高雄藍寶石歌廳旁，媽媽一有空就會帶著她去聽歌，忙的時候周媽媽也會讓藍寶石的工作人員帶她進去聽歌，儼然把藍寶石當作托兒所。所以，第一次的直播節目上，周蕙策劃要把童年感覺帶給大家，帶著大家一起重回到歌廳時代，首集表演特別準備了徐乃麟《紅鞋女孩》和藍心湄《濃妝搖滾》動感十足的復古歌曲，另外，還邀請同門師妹人氣YouTuber與cover創作歌手文慧如來踢館，周蕙介紹文慧如出場時笑言：「我今天唱我自己童年的歌，該不會來賓也選唱她童年聽的歌吧！?」沒想到文慧如竟然選擇了她的成名曲《約定》，入歌第一段師姐周蕙接唱就調皮亂入荒腔走板唱腔逗她，還好文慧如絲毫不受影響，最後二人完美攜手合唱，文慧如優美的嗓音，讓師姐周蕙忍不住為她拍手叫好。但文慧如表示:「做這個決定，其實猶豫了好些時間，因為《約定》這首歌實在太經典，同時整首歌的音也相當高，但最後她豁出去，想說反正唱不下去，師姐本人也會幫她補強，沒想到現場竟有了這有趣合唱驚喜。」

節目上周蕙笑語如珠，粉絲問到精心準備的洋裝是否露美背？周蕙表示：「有美腰，沒美背，亮點不在衣服，是紅鞋。」談起接下來要去那裏表演？直言「場地無限制，室內戶外，甚至國外不拘，只要有預算。」一度還說:「乾脆到淡水唱吧!」節目最後周蕙福利大放送，開放線上點播，並演唱了王菲《愛與痛的邊緣》一曲，為節目畫下完美句點。

《蕙兒去哪唱where to sing?》直播節目，4月12日起每隔兩周的期四晚上8:00在華研國際官方Facebook直播，想聽到周蕙本人動人歌聲，就可以直接與周蕙互動，開放留言點歌與希望周蕙到哪裡唱歌投票。節目除了實現周蕙日前有和歌迷們約定，若有機會就多多唱歌給大家聽的心願，網路上以歌會友，同時也可以和大家分享彼此近況，拉近與歌迷們的距離。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』