本報透視集--面對經貿變局，不能只有空話中央網路報 (2018-04-14 01:18)
然而，就在同一天，國泰金控發布新聞指出，子公司國泰世華銀行與國泰人壽共同收購加拿大豐業銀行馬來西亞子行100％股權一案，因無法在合約期限內完成而確定失敗。這是繼去年4月間中信金控收購蘇格蘭皇家銀行RBS馬來西亞子行案失利後，台灣金融機構想要跨足馬國的行動，再次鎩羽而歸。
國泰金控無法進入馬國金融體系，不啻又打了蔡英文一記結實的耳光，更揭穿了蔡政府動的新南向政策，根本是一齣自導自演、自吹自擂的政治戲碼，對日趨困窘的台灣經濟發展，特別是亟待開拓國際市場的金融服務業，以及石化、工具機、紡織等傳統產業，並無實質效益。
事實上，新南向政策施行以來，蔡政府始終無法擴大東南亞市場，除了高科技料件增加輸出之外，其餘產業都沒有亮眼的外銷成績。更重要的是，台灣傳統產業與新興服務業，都沒有辦法移入東南亞各國，國泰金控、中信金控被拒於馬來西亞門外，只是冰山一角罷了。
有鑒於此，蔡政府便以補貼、降價等方式，招攬菲律賓、越南、泰國、馬來西亞及印尼等國人民來台觀光，一方面彌補大批大陸旅客減少來台的空缺，另方面則充當新南向政策的績效。也因此，新南向政策從原本應是外出南下的雙向互動，變質為現在拉人北上的單向操作。
新南向政策已成畫餅充飢，當務之急的美中貿易戰，蔡政府又拿不出有效因應措施，連美國先前開徵鋁鐵高關稅，台灣都沒辦法突圍而出。耍弄到最後，蔡英文居然買空賣空，吹噓說中美貿易戰，還好早推新南向。這種滿口空話，聽在台灣工商業者的耳裡，真是無奈啊！
【中央網路報】
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Bernice】帕特布沙發床(送抱枕)
- 【Concern 康生】Dancing Queen時尚運動塑身魔法甩震啞鈴(
- 【NIKE】耐吉- W NIKE AIR MAX THEA ULTRA-黑-844926001(女
- SEIKO精工 Criteria 太陽能計時腕錶(SSC533P1)-藍/42mm
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】時尚尖端-項鍊-小(NK0715)
- 【A.S.O】保暖靴 全真皮反摺綁帶奈米高跟短靴(黑軟皮)
- 【Betrise多款任選】雙人-頂級300支紗100%天絲TENCEL四件式
- 【NIKE】耐吉- NIKE AIR HUARACHE UTILITY PRM 武士鞋 -黑-
- 【PUMA】COURT STAR GOLD(復古金標休閒鞋/361051-01)
- 《PERFECT‧理想》品味七層複合金炒鍋-40cm雙耳
本報透視集--贏回大學自治!【中央網路報】
教育部「拔管」 柯文哲：哪個白癡決定這政策？【台灣好新聞報】
選戰/韓國瑜逛新崛江 攤商叫苦生意差盼改變【中央網路報】
吳茂昆：諮詢小組指管兼職違法 不能再選【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》