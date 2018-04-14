【中央網路報】

中央社資料照片 新南向是蔡英文總統上台後力推的重大政策，儘管成效不彰，甚至淪為數字遊戲，但她卻經常大肆吹噓，洋洋自得。她於日前以民進黨主席身分，在中執會聽取學者就「美中貿易戰及對台灣影響」的報告後聲稱，面對美中貿易戰的變局，證明當時提出新南向政策的判斷是對的。然而，就在同一天，國泰金控發布新聞指出，子公司國泰世華銀行與國泰人壽共同收購加拿大豐業銀行馬來西亞子行100％股權一案，因無法在合約期限內完成而確定失敗。這是繼去年4月間中信金控收購蘇格蘭皇家銀行RBS馬來西亞子行案失利後，台灣金融機構想要跨足馬國的行動，再次鎩羽而歸。國泰金控無法進入馬國金融體系，不啻又打了蔡英文一記結實的耳光，更揭穿了蔡政府動的新南向政策，根本是一齣自導自演、自吹自擂的政治戲碼，對日趨困窘的台灣經濟發展，特別是亟待開拓國際市場的金融服務業，以及石化、工具機、紡織等傳統產業，並無實質效益。事實上，新南向政策施行以來，蔡政府始終無法擴大東南亞市場，除了高科技料件增加輸出之外，其餘產業都沒有亮眼的外銷成績。更重要的是，台灣傳統產業與新興服務業，都沒有辦法移入東南亞各國，國泰金控、中信金控被拒於馬來西亞門外，只是冰山一角罷了。有鑒於此，蔡政府便以補貼、降價等方式，招攬菲律賓、越南、泰國、馬來西亞及印尼等國人民來台觀光，一方面彌補大批大陸旅客減少來台的空缺，另方面則充當新南向政策的績效。也因此，新南向政策從原本應是外出南下的雙向互動，變質為現在拉人北上的單向操作。新南向政策已成畫餅充飢，當務之急的美中貿易戰，蔡政府又拿不出有效因應措施，連美國先前開徵鋁鐵高關稅，台灣都沒辦法突圍而出。耍弄到最後，蔡英文居然買空賣空，吹噓說中美貿易戰，還好早推新南向。這種滿口空話，聽在台灣工商業者的耳裡，真是無奈啊！