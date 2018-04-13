匯流新聞網記者胡照鑫、李盛雯／台北報導

PChome商店街個人賣場從3月第調整運費補貼門檻後，一舉拉高成交金額，第一季成交金額(GMV)直逼120億，創下單季歷史新高。個人賣場3月調整超商取貨免運費門檻，目前是199元超商取貨免運，未來是否繼續調整，將視市場狀況決定。

商店街總經理蘇芸表示，個人賣場以不到一年的時間，從去年起成為一個大規模大價值的平台，今年第一季的成交金額直逼120億，超商取貨單月超過1,100萬件次，是目前台灣行動電商冠軍。

蘇芸指出，雖然因運費補貼策略造成去年虧損，但從投資的角度來看，這次投資成就了個人賣場成為一個大規模的平台，顯示投資結果相當成功。目前亞洲同性質行動電商，市值超過美金20億的日本行動電商新星Mercari，單月成交金額約台幣30億，比照個人賣場現在的發展規模及成果，單月40億以上交易金額高過市值達台幣600億的Mercari，顯示未來個人賣場的發展更值得期待。

目前個人賣場購買金額超過199元能使用免運優惠，是現階段行動端電商市場最優惠的運費方案，蘇芸認為，三月起的補貼政策調整，反而讓個人賣場再往更茁壯的方向前進，未來個人賣場仍會繼續調整行銷策略及方向，持續以多元行銷優惠來維持C2C行動端的優勢地位。

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