匯流新聞網記者蘇元和／台北報導

近期立法院交委會正在審查國家通訊傳播委員會（NCC）的「電信管理法」草案，針對中華電信MOD與有線電視系統業者之間的不公平競爭再度成為立委關注的焦點。立委鍾佳濱認為，有線電視與MOD應該有平等的競爭地位，但相關的改革也應顧及消費者的選擇權及影視產業的健全發展。

中華電信MOD在廣電三法中黨政軍退出媒體條款公布實施後，由於交通部持有中華電信逾30%的股權，因受黨政軍條款緊箍咒，在當時主管機關NCC要求下，中華電信MOD業務定性為「電信開放平台」，因此，受「電信法」管制，不得適用「有線廣播電視法」，導致MOD無法免費必載無線頻道，也無法經營、自組頻道。

鍾佳濱指出，現有的MOD經營模式，雖受黨政軍條款限制處於不利地位，但消費者反而可自由選擇閱聽內容，反觀有線電視MSO運作模式，主控權操在系統業者，頻道商被系統業者綁架處於弱勢，消費者也無從選擇，如同送報生決定消費者要看何種報紙，實在不合理。

鍾佳濱也比喻，MOD如同沒有尾巴（沒有主控權）的狐狸，MSO則是插上尾巴（有相當主控權）的狐狸，他認同讓二者處於公平競爭地位，但基於讓消費者擁有頻道選擇權，也讓頻道商能製作優良節目，不應將沒有尾巴的狐狸硬插上尾巴，而是將被插上的尾巴（指MSO掌握主控權）去除才對。

詹婷怡認同鍾佳濱的看法，大方向將朝此推動，但要有相關收費辦法及修改廣電三法配合。

另外，針對立委關注NCC擬以特別條款鬆綁MOD的黨政軍管制，開放中華電信投資頻道節目、自製影視節目及自組頻道，將有線電視與MOD的管制拉齊，讓二者有較公平的競爭地位。詹婷怡也表示，仍在討論中，尚未定案。

【匯流筆陣】

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