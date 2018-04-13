匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

共享短租平台Airbnb上個月才因通過與中國政府共享房東資訊的決議而遭受抨擊，昨（12）日他們又因未撤下平台上違反法規的房屋出租告示，遭巴黎當局威脅若不處理將告上法院。

據巴黎當局規定，房東要於短租平台刊登招租廣告，需先向政府登記才可刊登，且每年不可出租多於120日。巴黎政府表示Airbnb並不符合當地政府的規範，他們沒有將未合法登記的公寓下架，同時也以相同的理由，欲對另外五個租房網站HomeAway、Paris Attitude、Sejourning和Windu提出訴訟。

對此，Airbnb做出回應表示：「巴黎當局針對觀光出租房所訂下的法規相當複雜也令人疑惑，因此，比起個人出租戶，這項法規更適用於專業人士。」不過他們也說道，將會全力配合當局制訂出更簡單、明瞭又適合所有人的規定。

事實上，Airbnb於法國的爭議不斷，去年當局即指控Airbnb向平台業者提供payoneer卡支付是為逃避國家稅務機關的審查；而今年一月時，巴黎政府再批評Airbnb是造成巴黎市中心人口下降的原因之一。

據外媒報導，巴黎當局目前已標記了1,000個違反當地法規的Airbnb招租廣告，若Airbnb未在期限內向當局登記，或是租期超過法定上限，將面臨高達50,000歐元（約台幣十八萬元）的罰款。

日前有分析師指出，Airbnb的用戶數出現驚人的放緩，原因為隱私和安全問題日益嚴重。現在也有許多國家祭出了政策來因應Airbnb所帶來的影響，雖然Airbnb始終對外表示，「這些不能與時俱進的觀念與做法，或許最終只會淪為過時遺跡。」但在雙方都不願退讓的情況下，這些爭議或將繼續。

消息來源：WSJ

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