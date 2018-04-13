匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

極限運動錄影器材品牌GoPro雖仍是部分專業攝影人士的心頭好，但近年逐漸失去一般消費者的青睞也是事實，市值從2014年IPO以來曾突破100億美元落入如今只剩7.63億美元的境地，GoPro神話破滅有眾多因素，而日前傳出即將以10億美元的價格收購該公司的小米，是否能成為GoPro的救命稻草？

就在外媒The information報導了小米可能收購GoPro的消息之後，GoPro股價飆漲8.8％，迎來今年2月14日以來的最大漲幅，顯示出良好的市場反應。報導指出，小米欲以10億美元的售價收購小米，但不會提出更高的收購價格。

GoPro雖然打出響亮名聲，但近年銷售額下降卻反應了GoPro神話不再的事實。近年來一系列的裁員，更顯示在其他硬體製造商紛紛加入競爭後GoPro逐漸失去優勢的窘境。早在今年2月，GoPro CEO尼克‧伍德曼（Nick Woodman）就已聘請了投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase＆Co.）對潛在的收購提供專業諮詢。

Bloomberg Gadfly科技專欄作家Tim Culpan指出，小米就是現在GoPro急需的救命稻草。Culpan分析，GoPro的問題在於16年來沒有太多的作為，產品線鮮有更動，此外，GoPro在進入無人機市場不到15個月就在DJI和其他公司蓬勃發展時，因產品問題黯然退出該市場，裁員人數多達300人。

對於發展得相當坎坷的GoPro來說，小米此時提議的收購來的正是時候。Culpan形容，這是一項對雙方都有益處的交易，「GoPro」品牌的名聲能夠幫助小米行銷，且除了讓小米可能得以順利進入美國市場，還可以接收GoPro在全球100個國家共3萬多個銷售點，GoPro則可以藉此獲得金主以及資源支持。

《虎嗅網》編輯張博文則指，GoPro的賣家廣告與買家實拍差距結果過於巨大，會讓普通消費者降低對GoPro的評價，進而使銷量下降，而徒有硬體、名聲卻不如GoPro響亮的小米運動相機，正需與GoPro的品牌相輔相成。張直指，在小米收購GoPro之後，若想再次「讓GoPro再次偉大」，將會打出降價策略，讓消費門檻變得更低。

消息來源：The Information、Bloomberg

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