匯流新聞網記者蘇元和／獨家報導

4月，中華電信MOD與頻道營運商開始啟動今年新年度合約事宜，據了解，由於新契約內容與條文遭頻道營運商質疑有涉及干預頻道營運商的疑慮，中華IPTV頻道商協會已發函給國家通訊傳播委員會（NCC）函釋。NCC副主委兼發言人翁柏宗（13日）表示，NCC已收到函文，法務處正在處理中，針對協會函文提到的契約條文爭議問題，NCC會回函答覆給IPTV頻道商協會。

根據記者掌握的MOD與營運商新年度契約內容與條文，以及IPTV函文NCC內容指出，在MOD頻道營運商上下架的部分，有諸多契約條文恐涉及干預頻道營運商的內容服務規劃與組合的規定，包括契約限制頻道營運商與代理頻道終止授權時，不能事先申請下架或置換；契約要求頻道營運商允許中華電信處置「代收」的收視費。

契約內容要求頻道營運商欲繼續租用MOD平臺服務，必須在前2個月完成新契約議定並完成簽約手續；逾期時，MOD得暫停銷售頻道營運商的節目內容與服務及並公告下架的異動。此也遭頻道營運商認為，恐牴觸電信法第22條：「電信事業非依法律，不得拒絕電信之接受及傳遞。」的規定？

契約內容條文要求頻道營運商必須將收視率資料列為機密，然而，IPTV協會在NCC函文表示，此恐導致頻道營運商無從檢驗其數據的真偽或正確性，以其作為分帳基礎也失去公正性，恐違反電信法第26條之1第3款：「對所提供電信服務之價格或方式，為不當決定、維持或變更。」？

此外，在MOD組合頻道的部分，IPTV函文NCC內容指出，契約內容第1條第2項要求頻道營運商申請或異動組合頻道服務時，應與中華電信完成協商並簽訂或增修本契約後，始得正式經營或異動；此也遭頻道營運商認為，「與甲方完成協商」，當中華電信有拒絕權時，是否牴觸營業規章第29條第2項干預頻道營運商之內容服務規劃與組合的規定？

另外，契約內容第2條第1項第13款，規定頻道營運商會議「依本契約召集」，而非由頻道營運商「自行召集」，此遭頻道營運商質疑中華電信藉契約影響頻道營運商會議召集程序等的權力，恐涉及干預頻道營運商之內容服務規劃與組合的規定？

IPTV函文NCC內容也指出，契約內容第9條第1項：「乙方同意免費頻道或需加密或鎖碼之頻道（即成人頻道）不加入組合頻道中。」對此頻道營運商認為，限制套餐內容的組成，是否涉及干預頻道營運商的內容服務規劃與組合之規定？

翁柏宗表示，針對頻道營運商關注的條文與爭議問題，目前NCC法務部正在了解與答覆中，後續會回函給IPTV頻道商協會。

新聞照來源：翻拍自網路

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