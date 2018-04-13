研究：多國飲酒準則訂得太寬鬆中央廣播電台 (2018-04-13 17:28)
法新社報導，一份研究今天(13日)指出，許多已開發國家建議的安全酒精攝取量訂得太高。為了拯救人命，應該把標準訂得更嚴格。
根據刊登在醫學期刊「刺胳針」(The Lancet)的這份研究，每週經常攝取超過100公克(3.5盎司)的酒精，相當於5、6杯中杯葡萄酒或5、6品脫的啤酒，與兩性預期壽命縮短呈正向相關。
研究者發現，「義大利、葡萄牙、西班牙的建議限制比起這個數值高出約50%，美國為男性訂定的最高限制則高出近乎兩倍。」
主導研究的國際團隊分析了19個高收入國家共83份研究，納入30至100歲近60萬名飲酒者的資料。受試者在簽名參加研究後，曾被觀察至少1年。
研究人員也考量其他健康資訊，包括受試者年齡、性別、糖尿病史、社經地位與抽菸與否等等。
受試者當中有4萬零310人死亡，研究者比較回報的飲酒量發現，每週平均攝取100至200克酒精的人，比起低於100克的人，預期壽命減少大約6個月。而每週攝取200至350克的人，預期壽命則短了1至2年。
至於一週攝入超過350克酒精的人，預期壽命減少超過5年以上。
研究共同作者、北卡羅萊納州杜克大學(Duke University)的布萊澤(Dan Blazer)說：「這份研究顯示，攝取過去被認為安全的酒精量，其實與預期壽命縮短，還有數種負面健康結果有關。」
※飲酒過量，有害健康；飲酒過量，害人害己；酒後不開車，安全有保障；未成年請勿飲酒。※
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