加州致命車禍調查 特斯拉與美聯邦當局互嗆中央社 (2018-04-13 17:40)
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國家運輸安全委員會不尋常地將特斯拉汽車公司排除在一起致命車禍的調查行動外，特斯拉今天發出大力抨擊。這起事故3月發生在加州，駕駛在事發時正使用特斯拉自駕系統。
路透社報導，國家運輸安全委員會（NTSB）這項行動代表特斯拉（Tesla）可能無法取得NTSB調查人員在公開前所掌握的部分資訊，但特斯拉也將因此得以為自駕技術大力辯護。
NTSB發表聲明指出，特斯拉「違反協議，在調查資訊未經NTSB審查及確認前就公布」。NTSB說，公布不完整資訊經常會「導致對事故可能原因的揣測和不正確認定，這對調查過程和行路大眾沒有幫助」。
特斯拉反批NTSB，表示他們在遭NTSB逐出前，10日就決定以正式的調查一方身分退出協議。
特斯拉說，「在我們與NTSB的對話中顯而易見，NTSB比較關心媒體報導，而非促進安全」；並指控NTSB違反自身規定，企圖阻止特斯拉公開所有真相。
特斯拉表示：「我們認為，這是不對的，將向國會正式投訴。」（譯者：蔡佳伶/核稿：張佑之）1070413
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