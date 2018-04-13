迪士尼強攻網路串流服務！節目將獨家轉播運動賽事匯流新聞網 (2018-04-13 18:00)
匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導
迪士尼最大的電視頻道體育電視台ESPN，過去因串流影音平台Netflix的崛起，致使觀看人數下滑而逐漸失去市場，對此，迪士尼也於近日宣布將推出自家的網路串流服務ESPN+，其中將提供10,000個獨家即時運動賽事，用戶可透過訂閱方式使用該服務。
影音串流服務崛起的影響下，除了ESPN外，其他有線電視台也跟著失去不少付費用戶；而現在迪士尼正試圖開發自家的串流服務產品來適應這項轉變。迪士尼表示，ESPN+將聚焦在喜愛運動賽事的觀眾，其中所播放的體育項目包含棒球、橄欖球、網球等等，這些都未在電視節目中播出，ESPN+會獨家轉播。
迪士尼表示，目前僅先推出網路串流服務ESPN+，另一項與電影和電視劇相關的串流平台將會在2019推出。迪士尼自去（2017）年開始即大動作的擴張自家的串流業務範圍，除了收購美國影視巨擘21世紀福斯（21ST CENTURY FOX）外，更預告會終止與Netflix的線上發行合約。
日前，迪士尼重組了公司的業務結構，新設立串流影音及國際業務部門，首席策略總監Kevin Mayer也成為新部門主管，未來將負責監督ESPN+平台及即將推出的新串流媒體服務。
迪士尼表示，ESPN+所播送的賽事，不包含周一足球夜比賽和NBA比賽，因此用戶還是能在電視頻道上觀看這些賽事；而該項串流服務將採訂閱制的方式，每月4.99美元，或是每年49.99美元。
消息來源：reuters
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