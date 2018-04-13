（中央社記者吳家豪台北13日電）為積極與台灣開發社群串連、促進LINE平台應用的技術交流，通訊軟體LINE今天宣布將正式在台灣啟動開發者小聚系列活動（MEETUP），首場活動將於27日舉辦。



開發者小聚系列活動由LINE台灣開發團隊主辦，邀請LINE總部及台灣開發工程師、LINE API Expert資格認證開發者、LINE Protostar新星計畫等擔任分享人，在每季舉辦分享會，讓開發者們共聚一堂，針對新技術、LINE聊天機器人的開發經驗、LINE API（應用程式介面）串接案例等與LINE技術平台相關的主題，與LINE開發團隊交流。



LINE表示，在日本LINE新宿總部或福岡的研發中心，MEETUP已行之有年， 透過開發者的自由交流小聚的形式，持續溝通LINE的開放平台策略，同時也提供開發者一個實體的場域，安排優秀案例分享開發經驗，讓大家跨出線上社群定期相聚，並與LINE開發團隊當面交流開發心得。



近期LINE日本開發團隊曾來台試辦2場MEETUP，迴響熱烈，決定交由LINE台灣開發團隊接棒，以LINE DEVELOPER MEETUP TAIWAN之名長期推廣，定期舉辦活動。目前計劃每季一次，只要是對LINE技術平台有興趣的開發者，都可免費參加。



將於27日舉辦的MEETUP今天起開放免費報名，分享者包括在日本總部負責開發者社群經營的中(山鳥)一樹，將分享LINE開發者社群現況與傑出API案例；其他分享者將示範在LINE群組聊天室中如何寫一個猜謎遊戲、運用LINE聊天機器人開發叫車服務的歷程、如何讓各行各業經營者串接LINE Pay支付服務。（編輯：楊玫寧）1070413