匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

福斯汽車集團（Volkswagen Group）宣布迎來新CEO Herbert Diess，原CEO Matthias Muller遭到董事會罷免，公司展開全面重組。

2015年，福斯承認在1,100萬輛柴油汽車安裝舞弊工具造假廢氣排放數據，除了引發大規模汽車召回、付出高達300億美元的罰款以及其他成本，也讓福斯形象重挫。在廢氣排放造假事件曝光三年後，Matthias Muller遭到董事會罷免。

福斯12日發布聲明，感謝Matthias Muller在公司面臨史上最嚴峻的挑戰時所做的貢獻，讓福斯集團可以走在正軌上，並變得比以前更茁壯。新任CEO Herbert Diess在2015年加入該公司，原本擔任品牌經理。NORD LB分析師Frank Schwope形容，Diess是「行動派」的領導者，看好他能帶領該集團進入下一階段的轉型。

近年來，汽車行業出現重大轉變，除了迎來更嚴格的排放規定，電動汽車也越來越蓬勃發展，讓科技公司也進入汽車行業的「自動駕駛技術」更是不可忽視的趨勢，此舉亦被視為福斯集團一次徹底的改變。

《BBC》指，管理層的大幅變動表明福斯希望從排放醜聞中走出來，並且往打造更綠能汽車的目標前進。福斯集團目前共擁有12個品牌，更計畫在2030年之前，在整個集團廠牌、全球不同市場中推出300款油電混合和全電動車。

《路透社》（Reuters）則指，福斯集團計畫對奧迪以外的所有跑車品牌進行集中管理，計畫進行改造以提高盈利能力。

消息來源：TechCrunch、BBC、Reuters



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