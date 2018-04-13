匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

上月社群巨頭Facebook爆出史上最大的個資外洩風波，此也讓子公司Instagram的用戶個資安全性受到質疑；不過，Instagram在本周證實將推出資料存取功能，用戶未來將能在自己的Instagram上下載內容、影片、照片和訊息。

據外媒報導，Instagram過去因缺少平台資料轉移的功能，致使用戶無法下載自己上傳的照片，或是帳號不小心不見後，過去的資料也一去不復返而遭人詬病，故這次所推出的新功能，將有助用戶儲存自己在平台上的資料，也增進用戶有自由選擇社群媒體的權利。

今年五月即將在歐盟國家上路的《資料保護規範》（General Data Protection Regulation，GDPR），其中明載，公司、社群媒體應讓使用者有撤回同意或要求刪除、移轉個人資訊的權力；而這項規範雖並未於美國推行，但Facebook創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也表明將會遵守其規範。

目前未能得知這項新功能是否只能下載內容、影片、照片和訊息，或是涵蓋追蹤對象、按讚、留言；另，也不確定照片或影片會不會受到壓縮。不過Instagram也表示，等到該功能正式發布時，會向大家做更詳盡的說明。

上月Instagram才宣布將再更新演算法，用戶於動態上不會再因過去的演算法而跑出好幾天前的貼文，不過這項更新也是建立於Instagram擁有著龐大的用戶個資，對此，外界預期，若是資料存取的新功能開放，將可能促使競爭對手崛起，或是用戶變心等情況發生。

消息來源：techcrunch

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