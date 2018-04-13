科技部今天(13日)舉辦「2018FIRA世界盃智慧機器人運動大賽授旗儀式」，以別開生面的人型機器人大賽，為世界盃揭開序幕，同時也展現台灣在製造智慧機器人的實力。



在鑼鼓聲中，舞龍舞獅揭開活動的序幕，令人驚訝的是，這是一台六軸機器人在操作。另外這台投入硬幣、服務型機器人開始拿起紙杯，泡出又香又濃的咖啡，還可拉花，和人工製作相比毫不遜色。

台灣的智慧機器人領域已從工業型機器人，轉為服務型機器人，現在最新的是人型機器人，除了跳舞、還可以打拳、走路，近年更興起「智慧機器人運動大賽」，讓機器人比賽踢足球、跑馬拉松，挑戰團隊技術。

備受國際矚目的「2018FIRA世界盃智慧機器人運動大賽」在科技部積極爭取下，今年8月6日至11日將在台中盛大舉辦，科技部長陳良基從FIRA主席Jacky Baltes手中接下旗幟，象徵賽事正式啟動，期盼展現台灣機器人製造實力。他說：『(原音)希望過程中他會經過訓練，希望透過我們正在推的人工智慧結合台中當地智慧機械的強項，能夠把這個優勢展現給世界盃參賽選手。』

中科管理局局長陳銘煌指出，中科是台灣精密機械產業大本營，近期也推動「AI智慧機器人製造基地」政策，將結合學界、業界資源，培育相關人才。他說：『(原音)我們從國中小、高中職到大學無人機，甚至一般工程師的AI跟機器人專業訓練，累積到今天已經有超過3千人次，社群已突破6千人參與，我們會持續來推動。』

科技部指出，透過機器人國際賽事，將能洞悉智慧機器人發展契機，為台灣開拓產業先機。