（中央社記者吳家豪台北13日電）為協助用戶保護隱私，美商謀智（Mozilla）今天為iPhone與iPad使用者推出預設開啟「追蹤保護」的Firefox for iOS新版瀏覽器，在一般瀏覽與隱私瀏覽模式下都預設開啟追蹤保護功能。



約6個多月前， Mozilla針對Firefox for iOS釋出可在一般瀏覽模式下開啟的追蹤保護（Tracking Protection）功能。現在追蹤保護已變成一般瀏覽與隱私瀏覽模式下都預設開啟的功能，使用者可輕鬆管理哪些網站要啟用追蹤保護、哪些不要啟用。



Mozilla表示，Mozilla長期以來堅持尊重隱私，也認為應該賦予使用者自行決定分享和不分享資訊的主控權；現在越來越多消費者也期待，並要求他們提供資料的企業重視這些議題。（編輯：張良知）1070413